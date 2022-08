Belästigung nach Internet-Kontakt

Die Freiburger Anwältin Claudia Meng ist auf den Opferschutz spezialisiert und hat unter anderem Maria H. vertreten, die jahrelang verschwunden und von einem 40 Jahre älteren Mann sexuell missbraucht worden war. Die Antwort auf die Frage, ob sie einer jungen Frau dazu rät, einen sexuellen Übergriff anzuzeigen oder nicht, macht sie vor allem von der Zielsetzung der Mandatin abhängig:

"Nicht jedem Opfer geht es automatisch um die Bestrafung oder die Verurteilung. Sondern es kann ja auch darum gehen, das man das ganze der Polizei gemeldet hat, damit an den Beschuldigten herangetreten wird, dass diese Grenze auch offiziell gezogen wird. Ich kann eine Mandantin haben, die erlebt eine sexuelle Belästigung als einen massiven Einschnitt in Ihre Intimsphäre und ich kann eine Mandantin haben, die sagt 'Vielleicht hat er das gar nicht so gemeint.'. Ich denke, als Zielsetzung ist a relevant, was macht das ganze psychisch aus der Geschädigten und wie kann man ihr helfen."

Anwältin Claudia Meng geht es vor allem darum, Opfern von sexuellen Übergriffen von Anfang an klarzumachen, was auf sie zukommt - bei der Befragung durch die Polizei oder im Zeugenstand vor Gericht. Dazu gehört, dass Strafverfahren lange dauern und sehr belastend sein können.

"Ich erkläre auch, warum das Opfer nochmal alles erzählen muss, zum Beispiel weil Schöffen die Verfahrensakten vor der Hauptverhandlung gar nicht lesen dürfen. Wenn ein Opfer das nicht weiß, sitzt es vollkommen perplex da und denkt, 'Ich hab das doch alles bei der Polizei schon mal erzählt - warum wollen die das heute nochmal wissen - misstrauen die mir?'"

Eine Besonderheit gerade bei Sexualstraftaten ist, dass die Aussichten auf eine Verurteilung des Täters schwierig sind, weil meist Aussage gegen Aussage steht. Auch dazu schenkt die Rechtsanwältin und Opferschutz-Spezialistin ihren Mandantinnen reinen Wein ein:

"Wenn das Opfer sagt, es geht mir nur darum, dass er eine Haftstrafe bekommt., muss ich natürlich vorher offen reden, dass bei einer sexuellen Belästigung eine Haftstrafe regelmäßig nicht zu erwarten ist."

Ebenso wichtig wie die rechtliche Begleitung ist die psychologische. Darum kümmert sich etwa die Diplom-Sozialpädagogin Justina Störk von der Frauenberatungsstelle in Lörrach: