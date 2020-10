per Mail teilen

Seit Juni gibt es die Corona-Warn-App - über 18 Millionen Deutsche haben sie auf dem Smartphone. Auch die anderen europäischen Länder haben ähnliche Warn-Apps. Aber wenn sich Menschen aus verschiedenen Ländern mit verschiedenen Apps begegnen, gibt's Chaos.

Die deutsche Corona-Warn-App, die französische Stop Covid -App und die Schweizer Version Swiss Covid - die Apps funktionieren zwar für sich genommen soweit, allerdings nicht zusammen. Sie können nämlich immer noch nicht miteinander kommunizieren und das ist im Dreiländereck inzwischen ein Ärgernis. Dabei gibt es allein 100.000 grenzüberschreitende Berufspendler am Oberrhein. Doch ihre App ist im Nachbarland nutzlos – und das seit vier Monaten.

Politiker fordern europäische Corona-Warn-App Lösung

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner hat jetzt zusammen mit anderen südbadischen Abgeordneten einen Brief an die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen geschrieben. Die Forderung: eine europäische Corona-App-Lösung – denn der Lockdown im März mit geschlossenen Grenzen sitzt ihm immer noch in den Knochen.

IT-Experte: deutsches App-System für ganz Europa anwenden

Problem bisher: Frankreichs App sammelt die Daten zentral, die deutsche App dagegen dezentral, deshalb sind die beiden nicht so einfach miteinander zu verknüpfen, erklärt der IT-Experte der Uni Freiburg Professor Gerhard Schneider. Er schlägt vor, das deutsche App-System für ganz Europa anzuwenden. Der Quellcode für das App-Programm sei frei zugänglich und ließe sich schnell auf andere Länder übertragen.

Datenaustausch von elf EU-Ländern - ohne Frankreich und Schweiz

Immerhin: In elf europäischen Ländern soll der Datenaustausch ab Ende Oktober funktionieren. Zu den Ländern gehören neben Deutschland unter anderem Österreich, Italien und Spanien. Frankreich und die Schweiz sind nicht dabei – im Dreiländereck bleibt es also vorerst beim nutzlosen Nebeneinander der nationalen Corona-Warn-Apps.