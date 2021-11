In Löffingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind beim Entzünden einer Feuerstelle am frühen Mittwochmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte das Ehepaar eine Kaminstelle im Garten mit flüssigem Grillanzünder entzünden. Dabei verletzte sich die 38-jährige Frau schwer, so dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Ihr 37-jähriger Mann musste seine Verletzung auch in einer Klinik behandeln lassen.