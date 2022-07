Bei einem Arbeitsunfall in Oberndorf am Neckar im Kreis Rottweil hat sich am Freitagmorgen ein 68-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann stand in gut zwei Metern Höhe auf einer angelehnten Leiter, die auf nassem Grund wegrutschte. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.