Im Elsass hat am Montag (24.08.) offiziell die Lese für den Crémant begonnen. Unter der Corona-Pandemie hat der Weinabsatz stark gelitten. Ein Lagebericht aus Dorlisheim bei Molsheim.

Die ersten Trauben sind eingeholt und die großen elsässischen Weinbauverbände rechnen mit überaus guter Qualität. Doch wegen der Folgen des Corona-Lockdowns ist die Stimmung bei den elsässischen Winzern angespannt. Die Keller sind zum Bersten voll, teilweise ist sogar Wein vernichtet worden.

Wenn Francis Backert das Tor zu seinem Keller öffnet, steht er vor riesigen Metallkörben. Darin stapeln sich Flaschen bis unters Dach. Normalerweise könne er hier durchgehen, berichtet der Präsident des Verbands der Unabhängiger Winzer im Elsass. Derzeit steht er enorm unter Druck. Die neue Lese wartet, doch bevor er die Trauben einbringen und keltern kann, muss er mehr Platz schaffen. Kommende Woche soll ein neuer Keller fertig werden. Der Bau läuft auf Hochtouren. Gleichzeitig werden fast täglich Flaschen und Korken geliefert. Zusammen mit seiner Tochter füllt der Winzer ab, was in den vergangenen Monaten nicht verkauft werden konnte.

"Wegen des Corona-Lockdowns 72.000 Hektoliter Wein verloren"

Für das Gesamtjahr rechnen die Winzer entlang der elsässischen Weinstraße mit etwa 15 Prozent weniger Absatz. Viele haben sich in den vergangenen Monaten entschlossen, einen Teil ihres unverkäuflichen Weins an große Brennereien wegzugeben. Dort ist er zu hochprozentigem Alkohol destilliert worden. Der Alkohol wird im Kampf gegen die Corona-Pandemie für Desinfektionsmittel gebraucht. Der französische Staat hatte dafür ein Angebot gemacht: 78 Cent sollte es für jeden Liter geben. Doch am Ende reichte das Geld nicht.

Weniger Wein trotz guten Jahrgangs

Um das Überangebot etwas einzudämmen, haben sich die großen Winzerverbände darauf verständigt, für die anlaufende Lese die Ertragsmenge zu begrenzen. Je Hektar liegt sie normalerweise bei 80 Hektoliter, in diesem Jahr sind nur 65 Hektoliter je Hektar zugelassen. Beim Crémant sind es 70 Hektoliter. Viele Winzer hatten damit gerechnet und die Reben frühzeitig gestutzt. Trotz der sogenannten Grünlese werden aber auch einige reife Trauben nicht verwertet werden und das tut bei einem guten Jahrgang besonders weh.