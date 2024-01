per Mail teilen

Großeinsatz in Friesenheim im Ortenaukreis: Zwei Schüler sollen von einem Mann beleidigt worden sein. Der zunächst Unbekannte soll eine Schusswaffe mit sich geführt haben.

Ein großer Polizeieinsatz hat am Dienstagmittag in Friesenheim (Ortenaukreis) für Aufsehen gesorgt. Zahlreiche Polizisten, Spezialkräfte und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Mann hatte offenbar Schusswaffe dabei

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen zwei Schüler auf ihrem Nachhauseweg gegen 12:45 Uhr von einem Mann beleidigt worden sein. Der zunächst Unbekannte soll eine Schusswaffe bei sich gehabt haben. Die Schüler kontaktierten daraufhin die Polizei.

Polizeieinsatz in Friesenheim - teils mit schwerbewaffneten Kräften.

Tatverdächtiger ließ sich widerstandslos festnehmen

Nach intensiven Ermittlungen geriet ein 56 Jahre alter Mann in Verdacht, mit dem Vorfall in Verbindung zu stehen. Der Verdächtige wurde daraufhin in Friesenheim durch Spezialkräfte festgenommen. Er leistete nach Polizeiangaben keinen Widerstand. Die genauen Hintergründe des Vorfalls werden noch ermittelt.