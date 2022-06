Gruppe nach Streit mit Waffe und Baseballschläger bedroht

Eine Gruppe ist nach einem Streit bei Bräunlingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) von Unbekannten mit einem Baseballschläger und einer Schusswaffe bedroht worden. Vier Menschen wurden dabei am Samstagabend verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Gruppe war zuvor auf Feldwegen zu einer Hütte unterwegs. Dabei geriet sie in einen Streit mit einem Autofahrer. Der Mann stieg aus und stritt sich mit der Gruppe, fuhr aber anschließend weiter. Am späten Abend tauchte er mit zwei Begleitern bei der Hütte auf. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung und zu Verletzten. Die Begleiter des Mannes drohten mit einer Waffe und einem Baseballschläger, setzten diese jedoch nicht ein.