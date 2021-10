In VS-Schweninngen ist am Montag, mitten in der Stadt, ein schlimmes Feuer ausgebrochen. Das Ergebnis: 17 Menschen sind obdachlos, das Haus ist einsturzgefährdet. Die Großfamilie, die da gewohnt hat, darunter allein zehn Kinder, darf nicht zurück ins Haus. Auch bei den Nachbarn und der Feuerwehr wirkt der Brand nach, erzählt Samantha Happ aus dem SWR-Büro in Villingen-Schwenningen.