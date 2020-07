Laut einem Gesetzentwurf des Bundes-Gesundheitsministeriums sollen künftig nur noch "integrierte Notfallzentren" die Notfallversorgung von Patienten gewährleisten. Das hat Folgen für kleinere Kliniken, die bisher für Notfälle da waren.

Jahrzehntelang war die Privatklinik Becker rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche, für Patienten aus dem Bad Krozinger Raum mit kleineren und größeren Verletzungen da. Geht der Gesetzentwurf durch, müssten Patienten in Notfällen mehr als 20 Kilometer nach Freiburg in das dortige integrierte Notfallzentrum fahren. Für die Behandlung eines Notfalls würden Kliniken, die kein integriertes Notfallzentrum sind künftig noch weniger Geld bekommen als bisher. Dazu würde auch die Beckerklinik zählen.

"Wenn ich nur noch die Hälfte von einem ohnehin schon nicht kostendeckendem Betrag wiederbekomme, kann ich nachts keine Arzthelferin, keine Röntgen-Assistentin und keinen Arzt hier im Dienst mehr haben mit vollen Ressourcen." Jörg Becker, Privatklinik Becker, Bad Krozingen

Dauer 2:01 min Becker-Klinik Bad Krozingen: Nur noch eingeschränkter Notfalldienst

Seit 70 Jahren gibt es die Privatklinik mitten in Bad Krozingen. Über 10.000 Notfälle jährlich wurden hier an Wochenenden und nachts versorgt. Die Kurstadt brauche diese Notfallversorgung, sagt Bad Krozingens Bürgermeister Volker Kieber.

"Unser Ziel ist es, jetzt darauf aufmerksam zu machen, was da passiert: Hier werden Gesetze gemacht zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger, zu Lasten der Patienten im ländlichen Raum. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen." Volker Kieber, Bürgermeister von Bad Krozingen

Alle Bemühungen, die ambulante Notfallversorgung der Beckerklinik durch eine Kooperation etwa mit der Herzzentrum Bad Krozingen zu erhalten, sind gescheitert. In Bad Krozingen wären eigentlich alle notwendigen Ressourcen vorhanden. Man hätte sie nur unter einem Dach in eine Organisationseinheit bringen müssen.

Aber der Gesetzgeber schreibt vor, dass das nicht in Kooperation gehen darf, sondern nur in einer zentralen Einheit. Und da die Beckerklinik das nicht ist, bleibt sie künftig am Wochenende und nachts für Notfälle geschlossen.