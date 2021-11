Experte: Baustellen könnten Zugverkehr in Baden-Württemberg lahmlegen

An den kommenden drei Wochenenden wird die Rheintalbahn zwischen Freiburg und Offenburg gesperrt – wegen Reparaturarbeiten an Gleisen und Weichen. Was bedeutet das für Reisende und den Güterverkehr?

Die zahlreichen Baustellen im Bahnverkehr werden in Baden-Württemberg in den nächsten Jahren wohl viele Probleme verursachen. Der erwartete Umstieg auf andere Verkehrsmittel sorgt für Kopfzerbrechen. "Vor allen Dingen der Fernverkehr wird durch Busse ersetzt", erklärt Peter Westenberger vom Netzwerk Europäischer Eisenbahnen im SWR. Peter Westenberger, Geschäftsführer des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Soeder Das bedeute, dass die Reisenden 50 Minuten über die Autobahn gefahren würden, um die Lücke zu schließen. Im Schienengüterverkehr sei das Problem noch größer. Da man einen Güterzug nicht auf die Straße umladen könne, müssten weiträumige Umfahrungen über andere Strecken in Kauf genommen werden. "Und das ist für die Strecke im Rheintal natürlich besonders schwierig, weil es eine der meist befahrensten Strecken in ganz Europa ist - mit viel Verkehr von den Häfen an der Nordsee bis nach Norditalien", so Westenberger. "Über die Jahre wurde zu wenig gemacht" Die Rheintalbahn, der Tunnel bei Rastatt, die Gäubahn, Stuttgart 21: Überall wird derzeit gebaut, saniert und repariert. "Wenn jetzt auf der Schwarzwaldbahn auch nur irgendeine Kleinigkeit passiert, dann haben wir genau die gleiche Situation wie zu Zeiten des Rastatter Tunnel-Unglücks", warnt der Bahn-Experte. "Dass nämlich gar nichts mehr geht – und das wäre verheerend, nicht nur im Personenverkehr, sondern auch bei der großen Zahl von Güterzügen, die da fahren müssen". Als eine Ursache für die vielen Bahn-Baustellen sieht Westenberger auch die Politik: "Weil über viele Jahre zu wenig gemacht worden ist und die Bundesregierung immerhin jetzt genug Geld zur Verfügung stellt, so dass viel gebaut wird". "Baustellen-Koordinierung läuft nicht rund" Der Experte kritisiert aber auch die Koordinierung der Baustellen. Das laufe nicht rund. Als Beispiel nennt er die Sperrung der Rheintalbahn an den kommenden drei Wochenenden. Es sei ungünstig, dass die parallel verlaufende Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen ebenfalls wegen Bauarbeiten gesperrt sei. Sie sei eine wichtige Ausweichstrecke. Solchen Problemen könne man abhelfen, indem die vorhandenen Kapazitäten ausgebaut würden, etwa durch den Einbau zusätzlicher Weichen. Auch hier sieht Westenberger Defizite.