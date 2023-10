Fahrgäste auf der Hochrheinbahn zwischen Bodensee und Basel müssen in den nächsten Wochen immer wieder mit längeren Fahrtzeiten und Zugausfällen rechnen.

Vom 28. Oktober 2023 bis zum 03. November 2023 ist der Zugverkehr zwischen Waldshut und Erzingen unterbrochen. Auf der Strecke wird an einer Brücke gearbeitet. Es ist die erste von zwei Baustellen in den nächsten drei Wochen. Reisende müssen sich auf erheblich längere Fahrtzeiten einstellen.

Teibwagenzüge der DB-Regio auf der Hochrheinbahn im Bahnhof Waldshut SWR Petra Jehle

Doppelte Fahrtzeit zwischen Waldshut und Erzingen

Auf dieser Strecke, die viele Schüler und Pendler nutzen, verdoppelt sich wegen der Bauarbeiten die Fahrtzeit. Wer mit dem schnellen Zug zwischen Basel in Richtung Ulm unterwegs ist, muss in Waldshut in den "Bummler", die Regionalbahn, umsteigen und in Lauchringen dann nochmal von der Regionalbahn in den Bus. Die Bauarbeiten sollen bis zum 03. November fertig sein.

Zweite Baustelle folgt nach einer Woche Pause

Eine Woche lang sollte der Schienenverkehr dann nach Plan laufen, bis am 10. November 2023 die Hochrheinbahn für weitere vier Tage unterbrochen wird: Zwischen Albbruck und Murg werden Schienen erneuert. Die schnellen Zugverbindungen des IRE zwischen Basel und Bad Säckingen entfallen in diesen Tagen ganz. Es fährt dann nur noch die langsamere Regionalbahn, die zwischen Bad Säckingen und Waldshut durch Busse ersetzt werden muss.

Ab dem frühen Morgen des 13. Novembers sollen die Züge aber wie gewohnt fahren. Über die Details infomiert die Bahn auf ihrer Internetseite.