Rheintalbahn: Bis zum Abend Verspätungen zwischen Karlsruhe und Basel

Eine Schienen-Baustelle an der Rheintalbahn, die nicht pünktlich fertig geworden ist, sorgt derzeit für massive Behinderungen. Sie sollen laut Bahn noch bis in die Nacht andauern.

Von der Verzögerung bei Schienenarbeiten auf der Rheintalbahn ist der Nah- und Fernverkehr betroffen. ICE-Züge aus Richtung Köln/Frankfurt fahren derzeit nur bis Karlsruhe. Die Halte in Baden-Baden, Offenburg und Freiburg entfallen. Fahrgäste müssten in den verbleibenden Zügen mit erhöhter Auslastung rechnen, so die Bahn.

Zwischen Karlsruhe und Basel kommt es im übrigen Fernverkehr sowie im Nahverkehr zu massiven Verspätungen und Zugausfällen. Ab Bad Krozingen sei der Abschnitt nur eingleisig befahrbar. "Restliche Fernverkehrszüge der DB verspäten sich zwischen Freiburg und Basel", sagte eine Bahnsprecherin.

Baustelle nicht rechtzeitig fertig geworden

Nach Angaben der Bahn ist eine nicht rechtzeitig fertig gestellte Baustelle aufgrund ungeplanter Arbeiten bei Heitersheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) Grund für die Behinderungen. Die Beeinträchtigungen dort dauern laut Bahn-Information voraussichtlich noch bis in die Nacht zum Dienstag. Ab 5 Uhr soll nach Angaben eines Sprechers alles wieder nach Plan laufen, hieß es am Montagabend.

Strecke musste zunächst komplett gesperrt werden

Am Montagmorgen war die Strecke zwischen Freiburg und Basel zunächst komplett gesperrt gewesen. Züge aus Richtung Karlsruhe stoppten in Bad Krozingen, die Bahn hatte nur einzelne Busse als Schienenersatzverkehr eingesetzt. Erst um 10 Uhr hielt dort wieder ein Regionalzug aus Richtung Freiburg. Zeitgleich gab es auch einen sehr vollen Zug nach Freiburg.

Zugreisende kritisieren mangelnde Bahn-Informationen

Seitdem ist der Abschnitt wieder eingleisig befahrbar. Die Regionalzüge hatten am Vormittag teils große Verspätungen. Einige fielen auch komplett aus. Zugreisende kritisierten besonders, dass die Bahn zu wenige Informationen weitergebe, etwa zum Schienenersatzverkehr.