Zu Beginn der Weltcupsaison der Skispringer sind die Schanzen in Hinterzarten noch grün. Die große Rothaus-Schanze ist Baustelle, genauer Baustelle auf Eis - wegen Maßdifferenzen.

Baustelle an der Rothaus-Schanze in Hinterzarten SWR

Eine "komplexe und ungewöhnliche Baumaßnahme“ ist es, die Ertüchtigung der Rothaus-Schanze K 95, so schreibt es die Gemeinde Hinterzarten in ihrer jüngsten Pressemitteilung. Seit ihrem Bau von 1980 bis 1982 gab es kaum Veränderungen des Profils. Für drei Millionen Euro wird die Schanze deshalb jetzt auf den modernsten Stand der Technik gebracht. Denn die vier Schanzen im Adler-Skistadion sind Olympia-Trainingsstützpunkt der Skispringer und Kombinierer im Schwarzwald.

Maßdifferenzen sorgen für Baustopp im Oktober

Aber: Im Oktober musste der eigentlich für Januar geplante Skisprung-Weltcup der Frauen abgesagt und nach Titisee-Neustadt verlegt werden. Denn da ist ein Fehler aufgefallen. Es geht wohl um eine Abweichung der Bezugspunkte zur Lage der Schanze im Gelände in den Ausführungsplänen, heißt es nun von der Gemeinde Hinterzarten, die gemeinsam mit den Baufirmen auf der Fehlersuche ist. Die Abweichung sei minimal, deutlich unter einem Meter. Genaueres ist von der Gemeinde nicht zu erfahren.

"Sie können Stahl nicht einfach wie eine weichgekochte Nudel hin und her biegen. Sondern, das muss halt festgestellt werden, wer für diesen Fehler verantwortlich ist, und, wenn wir das festgestellt haben, dann können wir auch gemeinsam an die Umsetzung gehen, ein Sanierungskonzept steht schon praktisch bereit. Wir hoffen, dass wir bis Weihnachten ein Ergebnis haben, und dass wir dann im nächsten Jahr den Bau wieder aufnehmen können." Klaus-Michael Tatsch, Bürgermeister von Hinterzarten

Skiclub Hinterzarten baut Kinderlift für kleine Schanze SWR

Skilift für Kinder und Windkanal im Bau

Unterdessen läuft die kleine Baustelle an der linken Seite im Adler-Skistadion weiter. Hier baut der Skiclub Hinterzarten einen Kinderlift für die jüngsten Skispringer, die an der K15 ihre ersten Sprünge wagen. Und noch eine Neuheit wird es geben: Oben an der Skisprunganlage der Rothaus-Schanze entsteht in Zusammenarbeit mit dem Olympiastützpunkt ein Windkanal, wo die deutschen Kader-Athletinnen und Athleten in einem Gerüst hängend und im Beisein ihrer Trainer Flüge über die Schanze simulieren können. Nächstes Jahr soll der Windkanal gemeinsam mit der umgebauten Rothaus-Schanze dann fertig sein.