Biosphärengebiet Schwarzwald

Das Biosphärengebiet Schwarzwald umfasst die Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald und den östlichen Teil der Stadt Freiburg. Insgesamt 630 Quadratkilometer. Im Juni 2017 wurde Biosphärengebiet von der UNESCO anerkannt. Die Kommission sprach von einer "einzigartigen Kulturlandschaft", schwärmte von artenreichen Bergmischwäldern im Wechsel mit so genannten Allmendweiden. Entstanden in Jahrhunderten durch das intensive, aber mühsame Zusammenspiel von Mensch und Natur. Eine Landschaft mit Weitsicht, die an schönen Tagen bis in die Alpen reicht. Das Kleine Wiesental liegt im Landkreis Lörrach am westlichen Rand des Biosphärengebietes.