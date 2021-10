Wanderer können im Baumhaus schlafen

per Mail teilen

Azubis der Energiefirma Badenova haben im Naturcamp Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ein Baumhaus als Schlafplatz für Wanderer gebaut. Die pyramidenförmige Holzkonstruktion hängt drei Meter hoch über dem Boden. Sechs angehende Rohrleitungsbauer und Elektriker der Badenova-Tochter bnNetze waren eine Woche lang am Werk. Über eine Solarzelle in den Baumkronen wird Strom für die Beleuchtung und für eine Handy-Ladestation gewonnen. Wanderer müssen die Übernachtung im Baumhaus buchen. Das soll künftig auch vor Ort möglich sein, per App. Das Baumhaus ist über eine Leiter zu erreichen und bietet Platz für sechs Personen.