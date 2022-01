Aktivistinnen müssen nach Baumbesetzung Strafe bezahlen

Klimaaktivisten aus Freiburg hatten im November 2020 am Platz der Alten Synagoge einen Baum besetzt. Weil dabei ein Polizist verletzt wurde, kam es zum Prozess am Amtsgericht.

Vier Klimaaktivisten aus Südbaden wollten vor gut einem Jahr den Protest gegen die Abholzung des Dannenröder Forstes in Hessen für den Ausbau der A 49 unterstützen. Sie taten es daher den hessischen Aktivisten im Forst gleich und besetzten einen Baum am Platz der Alten Synagoge in der Freiburger Innenstadt. Dort befestigten sie zwei Holzplattformen in der Baumkrone und hingen Plakate auf. Doch es kam nach nur einem Tag Besetzung zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei.

Rangelei unter dem Baum

In dem Prozess vor dem Amtsgericht in Freiburg ging es am Dienstag um eine Szene mit einem Seil. Ein bisher unbekannter Mann war auf das Dach des Kollegiengebäudes ll der Universität Freiburg geklettert, das dem Baum am nächsten war. Von dort warf er ein Seil auf die Plattform, an dem eine Provianttasche befestigt war. Zwei Aktivistinnen fingen das Seil, um die Tasche in die Baumkrone zu ziehen. Ein Polizist, der mit seinen Kollegen den Baum abgesperrt hatte und bewachte, wollte das verhindern. Er wickelte sich das Seil um die Hand und zog daran. Es kam zu einer Rangelei, wobei der Polizist sich an den Händen verletzte. "Loslassen, das tut weh", soll er nach oben gerufen haben, aber ohne Gegenreaktion. Aus der Not heraus durchtrennte er schließlich das Seil mit einem Messer.

Im Zeugenstand sagte der Polizist nun aus, er habe ihnen die Tasche nicht überlassen wollen, weil er nicht wusste, was drin war. Es hätten auch Waffen oder ähnliches sein können. Erst später hätten sie entdeckt, dass nur Lebensmittel in der Tasche waren.

Vorsätzliche Körperverletzung an Polizisten

Am Prozesstag war nur eine der beiden Angeklagten anwesend (links, verpixelt) SWR Jasmin Bergmann

Im Mittelpunkt der Verhandlung stand die Frage: Haben die beiden Aktivistinnen dem Polizisten mit Absicht Schmerzen zugefügt oder hatten sie davon gar nichts mitbekommen?

Das Freiburger Amtsgericht kam schließlich zu dem Schluss: Es war vorsätzliche Körperverletzung. Die Frauen haben nach Ansicht des Gerichts bemerkt, dass sie mit ihrem Handeln dem anderen Schmerzen bereiten. "Die Aktion war für einen guten Zweck, das wissen sie. Aber es ist eine Straftat, und dann ist diese auch zu bestrafen", sagte die Richterin in der Urteilsbegründung.

Geringe Geldstrafen verhängt

Das Urteil lautet: Eine Klimaaktivistin muss 600 Euro Strafe bezahlen, eine weitere 1.200 Euro. Neben der vorsätzlichen Körperverletzung kommen noch Widerstand gegen und Beleidigung von Vollstreckungsbeamten hinzu. Eine der beiden verurteilten Klimaaktivistinnen sagte dem SWR, dass sie dieser Prozess nicht davon abhalten werde, weiter für ihre Sache einzustehen.