Trockenheit: Umgestürzter Baum verletzt Radfahrer in Wolfach

Wegen extremer Trockenheit ist am Montagabend in Wolfach (Ortenaukreis) ein Baum umgefallen und hat einen Radfahrer verletzt. Laut Polizei ist der Mann schwer verletzt.

Weil es aktuell so warm und trocken ist, können Bäume entwurzeln. Das ist am Montag am Waldrand in Wolfach-Halbmeil passiert. Ein Radfahrer war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, als der etwa 25 Meter lange Baum umkippte. Der 70-Jährige war laut Polizei als Urlauber im Schwarzwald mit dem Fahrrad unterwegs und trug keinen Helm, als der Unfall passierte. Er hat sich schwer verletzt und eine Platzwunde am Kopf und Knochenbrüche an den Füßen zugezogen. Rettungshubschrauber und Krankenwagen brachten ihn ins Krankenhaus nach Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Der Mann ist laut Polizei noch nicht vernehmungsfähig.

Ein Baum ist in Wolfach (Ortenaukreis) umgekippt und hat einen Radfahrer verletzt. Kamera24

Baum ragte über stillgelegte Bahngleise

Der Baum ragte über die parallel verlaufenden Bahngleise am Steilhang, wie die Polizei mitteilte. Diese Bahnstrecke ist momentan nicht in Betrieb und wurde nicht beschädigt. Bereits kurz nach dem Unfallzeitpunkt hat die Feuerwehr Wolfach den Baum entfernt.