In einer 24-stündigen Aktion waren am Montag rund 200 Traktoren in Freiburg auf der Straße. Von einem Basislager in der Nähe des Mundenhofs/Freiburg-Lehen aus fahren sie auf der B31 auf und ab. Auch zwischen Buchenbach und Hinterzarten im Höllental (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) kommt es zu Protestfahrten.