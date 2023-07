Mehrere Bauernverbände demonstrierten am Dienstag in Straßburg gegen das geplante EU-Naturschutzgesetz. Etwa 150 Klima-Aktivisten rund um Greta Thunberg hielten dagegen.

Viel los rund um das Europäische Parlament in Straßburg am Dienstagmorgen: Während die Abgeordneten zu einer wichtigen Debatte über das geplante EU-Naturschutzgesetz schritten, liefen rund um das Parlamentsgebäude gleich zwei Demonstrationen. Mit rund 50 Traktoren waren Landwirte aus mehreren europäischen Bauernverbänden gekommen, um lautstark gegen das Gesetz zu protestieren. Auf der Gegenseite - aber außer Sichtweite der Bauern - standen etwa 150 Naturschützer um die berühmte Schwedin Greta Thunberg, die sich für das Vorhaben stark machten.

SWR-Reporterin Marion Eiche war in Straßburg und berichtet in SWR4 Baden-Württemberg über den Protest von beiden Lagern:

Rund 150 Klima-Aktivisten fordern Umsetzung des geplanten Naturgesetzes

Das EU-Naturschutzgesetz zielt darauf ab, dass Lebensräume und Arten, die durch menschliche Aktivitäten und den Klimawandel geschädigt worden sind, wiederhergestellt werden. Dazu soll es verbindliche Maßnahmen geben, um natürliche Lebensräume und biologische Vielfalt zu ermöglichen - zugeschnitten auf die einzelnen europäischen Mitgliedsstaaten. An diesem Mittwoch soll über das Gesetz abgestimmt werden. Die beiden Gruppen wollten am Vortag ein letztes Mal ihre Chance nutzen, auf den Entwurf Einfluss zu nehmen.

"Solange ihre Worte nicht in Taten umgesetzt werden, werden sie nur Worte bleiben."

Greta Thunberg (r) demonstriert zusammen mit anderen Umweltaktivisten am Europaparlament für das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Bauernverbände kritisieren den EU-Gesetzesvorschlag

Die Dachorganisation der europäischen Bauernverbände und der unterelsässische Bauernverband demonstrierten mit rund 300 Landwirten gegen das EU-Naturschutzgesetz. Vertreterinnen und Vertreter aus 20 europäischen Ländern sprachen bei der Kundgebung vor dem Parlamentsgebäude. Sie befürchten, dass das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur die europäische Landwirtschaft mit großen Einschränkungen, wie etwa für Pflanzenschutz, in ihrer Existenz bedrohen könnte.

"Das EU-Gesetz würde die Zukunft vieler Betriebe in gewissen Regionen zerstören und die Ernährungssicherung gefährden."

Mit auf ein Banner gestellten Gummistiefeln markierten die Demonstrierenden, dass sie die Gesetzesvorlage an das Parlament zurückgeben. Gebildet wurden die Worte: „NRL NO“. Die Landwirte wollten zeigen, dass sie den Naturschutz zwar unterstützen, jedoch den vorliegenden Gesetzesvorschlag ablehnen. Die Kritik: mangelnde Durchdachtheit des Textes, fehlende und klare Finanzierung sowie fehlende Berücksichtigung der Belange der Landwirte.

EU-Naturschutzgesetz mit entscheidenden Auswirkungen auf Landwirtschaft

Der Gesetzentwurf sieht bis 2030 für mindestens 20 Prozent der Flächen und Meeresgebiete in der EU eine Renaturierung vor. Geplant ist auch eine Wiederbewässerung von Fluss-Auen oder Mooren, um die Folgen von Dürreperioden zu mindern. Der Deutsche Bauernverband und andere landwirtschaftliche Organisationen in Europa fürchten massive Einbußen, wenn sie einen Teil ihrer Flächen nicht nutzen können oder der Einsatz von Pestiziden massiv eingeschränkt wird. "Nein zu sinnlosen Verboten" und "Ohne Pflanzenschutz keine sichere Versorgung mit Lebensmitteln" war am Dienstag auf Plakaten der Landwirte zu lesen.

Die Bauernverbände protestieren mit Gummistiefeln, sie bilden die Aussage: "NRL NO". SWR Marion Eiche

Die Umweltaktivisten hielten mit Slogans wie "Keine Natur, keine Lebensmittel" dagegen. Außerdem der Hinweis an die EU-Abgeordneten: "Wir beobachten euch". Die konservative EVP-Fraktion im EU-Parlament und insbesondere die deutsche Delegation und Fraktionschef Manfred Weber (CSU) kritisieren das Gesetzesvorhaben seit Wochen massiv. Im Juni stimmten die EVP-Mitglieder im federführenden Umweltausschuss im EU-Parlament gemeinsam mit Rechtspopulisten und Rechtsextremen gegen das Gesetz. Im Parlamentsplenum könnte das Vorhaben am Mittwoch gänzlich an diesem Widerstand scheitern.

Hitzewellen, Dürren, Überflutungen und zunehmende Waldbrände

"Die Bedeutung des Renaturierungsgesetzes kann man gar nicht hoch genug einschätzen", warnte derweil die Umweltschutzorganisation WWF. "Damit hängt zusammen, wie es Europa gelingt, sich gegen die Folgen der Klimakrise wie Hitzewellen, Dürren, Überflutungen und zunehmende Waldbrände zu wappnen", hieß es weiter. "Nicht entschieden zu handeln und noch mehr Zeit zu verlieren, wäre fatal."

Der Tag und die Uhrzeit des Protests wurden bewusst gewählt. Am Dienstag diskutierten die Mitglieder des Europäischen Parlaments in einer Plenarsitzung über den Gesetzestext. Vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband hieß es, dass die Teilnahme an der Debatte strategisch wichtiger sei als die Anwesenheit bei der finalen Abstimmung am Mittwoch. Die Kundgebung zwischen acht und neun Uhr war die einzige Möglichkeit für die Bauernverbände, ihre Anliegen direkt vorzubringen und mit den Abgeordneten ins Gespräch zu kommen.