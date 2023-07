Bauern und Umweltschützer demonstrieren in Straßburg

per Mail teilen

NRL - das Nature Restore law - drei Buchstabe, die die einen fürchten, und die anderen zu großer Hoffnung veranlassen. Das EU Naturschutzgesetz oder Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ist heute in der Debatte im Europäischen Parlament in Straßburg von den Abgeordneten kontrovers diskutiert worden. Morgen sollen sie darüber entscheiden. Und deshalb mussten sie sich heute Vormittag den Weg zwischen Demonstrierenden aus zwei Lagern und vielen Polizeibeamten bahnen. Marion Eiche war vor Ort in Straßburg: