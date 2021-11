Weihnachtsmarkt eröffnet mit 3G-Regel

Am Donnerstag starten in der Basler Innenstadt wieder die Weihnachtsmärkte. Um einen Glühwein an den rund 130 Ständen genießen zu können, gelten allerdings strenge Corona-Regelungen. Die beiden Märkte auf dem Münsterplatz und auf dem Barfüsserplatz werden umzäunt und können daher nur nach Kontrolle eines 3G-Nachweises betreten werden. Da somit nur kontrollierte Besucherinnen und Besucher die Weihnachtsmärkte besuchen können, entfällt auf dem abgesperrten Marktgelände die Maskenpflicht. Die Weihnachtsmärkte haben vom 25. November bis zum 23. Dezember geöffnet. Zudem wurde der Basler Weihnachtsmarkt über eine Online-Abstimmung auf der Reisewebsite "European Best Destinations" zum besten Weihnachtsmarkt Europas 2021 gekürt.