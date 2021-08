per Mail teilen

Nach dem umstrittenen Urteil in einem Basler Vergewaltigungsfall wird in der Schweiz weiter heftig diskutiert. Das Gericht spricht indes von "Missverständnissen".

Nach dem Basler Berufungsurteil in einem Vergewaltigungsfall schlagen die Wellen in der Schweiz hoch. Für Sonntag ist eine Demonstration vor dem Appellationsgericht Basel-Stadt geplant. Das Gericht hatte die Haftstrafe für einen Täter gesenkt – mit der Begründung, das Opfer trage eine Mitschuld.

Laut Schweizer Medien hatte die vorsitzende Richterin bei der mündlichen Urteilsverkündung davon gesprochen, dass die 33-jährige Frau durch ihr Verhalten mit dem "Feuer gespielt" habe - offenbar, weil das Opfer mit einem anderen Mann Sex auf einer Clubtoilette gehabt haben soll. Damit habe sie entsprechende Signale an die Männer ausgesendet.

Das Opfer wehrt sich gegen den Richterspruch dpa Bildfunk Karl-Josef Hildenbrand

Gericht will "Opfer nicht disqualifizieren"

Das Gericht sprach am Donnerstag in einer Medienmitteilung von "zahlreichen Missverständnissen", die in der Öffentlichkeit entstanden seien. So sei das Urteil von einem Dreiergericht und nicht von der vorsitzenden Gerichtspräsidentin allein gefällt worden. Es sei auch nicht darum gegangen, "das Opfer zu disqualifizieren", sondern darum, das Verschulden des Täters zu bemessen. Die schriftliche Urteilsbegründung soll auf der Internetseite des Appellationsgerichts veröffentlicht werden.

In dem Prozess ging es um die Vergewaltigung einer 33-jährigen Frau im Eingang ihres Hauses in Basel vor eineinhalb Jahren. Die Tat wird zwei Männern zugeschrieben, die die Frau von einem Basler Club abends nach Hause begleitet haben. Gegen den einen, zur Tatzeit erst 17-Jährigen, wird noch vor dem Jugendstrafgericht verhandelt. Der andere, ein jetzt 33-jähriger Mann, der das Opfer seit längerem kannte, wurde bereits verurteilt – in erster Instanz zu vier Jahren und drei Monaten Gefängnis.

Täter wird ins Ausland abgeschoben

Dagegen hatte er Berufung eingelegt – mit Erfolg. Denn die Richter haben die Haftstrafe gesenkt, auf noch drei Jahre, davon die Hälfte zur Bewährung. Da die Zeit seiner Untersuchungshaft angerechnet wird, kommt der Verurteilte nun in wenigen Tagen frei. Er ist Portugiese und wird deshalb laut Urteil für sechs Jahre des Landes verwiesen.

Über ihre Anwältin und die Medien wehrte sich das Opfer gegen den Vorwurf, eine Mitschuld zu tragen. Die Opferberaterin Agota Lavoyer zitierte die Frau auf Twitter so:

"Ich habe mich nach dem Urteil gefragt, ob ich jetzt wirklich mitschuldig an der Vergewaltigung bin. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Stellungnahme, die mir zeigt, dass ich mir keine Schuld zuweisen muss."

Einerseits befürchtet die Frau, dass andere Opfer durch das Urteil von einer Anzeige abgehalten werden könnten, andererseits hofft sie natürlich, dass genau das nicht geschieht.

Frauenprotest gegen sexuelle Gewalt: Tanz-Demo "One billion Rising Revolution" in Berlin (2020) dpa Bildfunk Paul Zinken

Strafrechtler kritisierten in Schweizer Medien, dass das Gericht offenbar das Verhalten der Frau gegenüber einer dritten Person – also den einvernehmlichen Sex auf der Toilette – in Verbindung bringt mit ihrer späteren Vergewaltigung durch zwei ganz andere Personen. Der Schweizer FDP-Parlamentarier Andrea Caroni, selbst Rechtsanwalt, sagte im Gratisblatt "20minuten": "Eine Frau kann mit zehn Männern Sex haben. Das gibt dem elften nicht das Recht, sie zu vergewaltigen."

Kritik von Opferverbänden, Juristen und Politikern

Ein deutscher Strafrichter schätzte das Urteil gegenüber dem SWR ebenfalls als problematisch ein: Strafmildernd für den Täter wäre es lediglich gewesen, wenn das Opfer beispielsweise den Täter vorher zum Sex aufgefordert hätte, so der Jurist. Auch von Seiten der Opferverbände, in der Öffentlichkeit und in der Schweizer Politik ist die Kritik ist groß – von links bis rechts.