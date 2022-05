Unispital übernimmt Mehrheit an Bethesda Spital

per Mail teilen

Das Basler Universitätsspital übernimmt die Mehrheit an der Bethesda Spital AG. Durch die Kooperation der beiden Kliniken soll einer der schweizweit größten Anbieter bei Eingriffen an der Wirbelsäule, bei Geburten und bei Brustoperationen entstehen. Von der Beteiligung des großen Basler Unispitals am kleinen, kirchlich getragenen Bethesda Spital profitieren beide Seiten. Das Bethesa Spital wird finanziell entlastet und bekommt Zugang zur Forschung des Unispitals. Das Basler Unispital, das mit zu niedrigen Fallzahlen für seine universitäre Forschung zu kämpfen hat, bekommt mehr Patientinnen und Patienten. Die Stiftung "Diakonat Bethesda" wird sich auf dem Campus ihres Krankenhauses weiter um die Seelsorge kümmern.