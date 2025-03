per Mail teilen

Die Basler Fasnachts-Cliquen eröffnen Montagmorgen um vier Uhr mit dem traditionellen Morgestraich die dreitägige Basler Fasnacht. Tausende Besucher werden für das Spektakel erwartet.

Licht aus und Laternen an - um vier Uhr früh wird es dunkel auf den Basler Staßen. Wie jedes Jahr am Montag nach Aschermittwoch sind für ein paar Stunden die kunstvoll bemalten Laternen der Cliquen die einzigen Lichtquellen der Basler Innenstadt. Trommler und Pfeiffer lassen die historische Melodie des sogenannten Morgestraich erklingen und eröffnen so die Fasnacht im Nachbarland.

Eindrücke aus dem letzten Jahr

Um den Morgestraich mitten im Getümmel zu erleben, kann sich Montagmorgen am Barfüsserplatz, dem Marktplatz, dem Rümelinsplatz, in der Falknerstrasse oder der Freien Strasse einfinden. Etwas weniger los ist auf dem Leonhardskirchplatz, dem Martinskirchplatz, am Nadelberg oder auf dem Münsterplatz.

Wer sich die kunstvoll gestalteten Laternen in Ruhe genauer anschauen will, kann das von Montag bis Mittwoch am Münsterplatz machen. Dort werden die aufwändig verzierten Kunstwerke ausgestellt und nach Sonnenuntergang erleuchtet.

Fasnachtsumzüge und Guggenkonzert

Im Morgengrauen löst sich der Morgenstraich auf. Um 13:30 Uhr geht es dann weiter mit dem Fasnachtsumzug, der Cortège, wo bis 18 Uhr mit Guggenmusik weitergefeiert wird. Hier werden auch dieses Jahr 10.000 aktive Fasnächtlerinnen und Fasnächtler erwartet. Am Mittwoch findet zur gleichen Zeit ein weiterer Umzug statt.

Am Dienstagabend gehört die Stadt den Guggenmusikerinnen und -musikern. Um 18:30 Uhr versammeln sich über 60 Blasmusikgruppen auf dem Messeplatz und beginnen dort ihren Sternmarsch in Richtung Innenstadt. Konzerte gibt es dann auf dem Barfüsserplatz, dem Marktplatz und dem Claraplatz bis 23 Uhr.

Endstreich am Donnerstagmorgen

Am Donnerstagmorgen um vier Uhr verabschieden die Cliquen und Guggen die Fasnacht 2025 gemeinsam mit einem allerletzten Marsch oder Musikstück.