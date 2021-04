Der World Press Photo Award 2021

Roland Schmid ist nominiert für den World Press Photo Award in der Kategorie "General News". Die Gewinner sollen laut Veranstalter am 15. April 2021 bei einer Online-Preisverleihung bekannt gegeben werden. Sowohl das "World Press Photo of the Year" als auch die "World Press Photo Story of the Year" sind mit 5.000 Euro dotiert. Während das World Press Photo Festival 2021 im April 2021 nur online stattfinden soll, feiert die Ausstellung der Siegerbilder vom 17. April bis 25. Juli in De Nieuwe Kerk in Amsterdam Weltpremiere und geht anschließend auf Wetltournee, heißt es.