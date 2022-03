Basler Fasnacht startet mit Morgenstraich

Traditionell eine Woche nach Rosenmontag hat heute früh mit dem Morgenstraich die Basler Fasnacht begonnen.

Mit dem Glockenschlag um 4 Uhr in der Frühe und begleitet vom Jubel der Zuschauerinnen und Zuschauer ging in der Basler Altstadt das Licht aus und die Fasnacht los. Rund zehntausend Fasnächtler zogen trommelnd und flötend durch die dunklen Gassen. Einzige Lichtquelle waren ihre Laternen. Da wegen der Pandemie erst kurzfristig klar war, dass die Fasnacht stattfindet, waren in diesem Jahr viele Laternen aus früheren Jahren zu sehen.

Anspielungen auf Politik

Aktuelle Bezüge gab es dennoch: Etwa Kritik an der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und den dortigen Menschenrechtsverletzungen. Der Krieg in der Ukraine wurde dezent thematisiert - etwa mit blau-gelben Armbinden.

Rund zehntausend Fasnächtler zogen beim Morgenstraich trommelnd und flötend durch Basel. SWR

Zwei Jahre Pause wegen Pandemie

Wegen der Pandemie war der Morgenstraich in den vergangenen zwei Jahren ausgefallen. In den folgenden 72 Stunden ist das Gässeln, also durch die Gassen laufen und Fasnacht machen, wie üblich erlaubt. Umzüge, sogenannte Cortèges, wird es keine geben. Anders als sonst müssen Restaurants und Gasthäuser nachts zwischen ein und fünf Uhr schließen. Während der Öffnungszeiten werden in der Gastronomie die Corona-Bestimmungen des Landes gelten. Die Cliquen-Keller bleiben allerdings den Cliquen-Mitgliedern vorbehalten.