Zum Zahnarzt geht keiner gerne. Auch Elefanten nicht. Deshalb machen die Dickhäuter im Basler Zoo seit einiger Zeit ein Gesundheitstraining. So lassen sie sich ganz entspannt auf den Zahn fühlen.

Im Elefantenhaus des Basler "Zolli" bekommt Bulle Jack heute eine Zahnspülung. Er kniet sich auf Befehl hin, legt den Rüssel auf den Kopf und reißt bereitwillig sein Maul auf. Die Zootierärztin spritzt mit einem Schlauch in eine entzündete Wunde. Kein Murren, kein Bocken. Der Besucher staunt. Adrian Baumeyer nicht. Er trainiert die Dickhäuter seit Jahren tagtäglich für solche kleinen Untersuchungen. So machen sie ohne Stress schon von sich aus mit. "Das machen wir, damit wir bei den Elefanten kleinere medizinische Eingriffe in entspannter Atmosphäre vornehmen können", erläutert Baumeyer. So braucht das Tier im Ernstfall nicht fixiert oder betäubt zu werden.

Positive Verstärkung statt Zwang

Dabei ist das Vertrauen zwischen Tierpfleger und Elefant sehr wichtig. Füße zeigen, Ohren oder Rüssel vorstrecken - das alles wird immer wieder spielerisch geübt. Und auch Zahnarztbesuche müssen bei Elefanten sein. Und so wie man Kinder überreden kann, funktioniert es auch bei Elefanten, sagt Tierärztin Fabia Wyss: "Es geht mit positiver Verstärkung, das heißt, wir zwingen das Tier nicht, sondern belohnen das richtige Verhalten." Prinzipiell gilt: Die Elefanten entscheiden, wie lange das Training dauert. Und ganz zum Schluss gibt es für die braven Patienten einen großen Eimer Weizenkleie.