Die Basketballerinnen des USC Freiburg haben am Mittwochabend das dritte Finalspiel in der 1. Damen-Basketball-Bundesliga in Bergisch Gladbach nach Verlängerung 78:72 gewonnen. Wenn sie am Freitag ihr Heimspiel gewinnen, können die Eisvögel erstmals in ihrer Geschichte deutscher Meister werden. In der Serie führen sie seit dem gestrigen Sieg mit 2 zu 1. Insgesamt müssen drei Spiele gewonnen werden, um die Meisterschaft zu gewinnen.