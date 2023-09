Basketball-Hype: Profis begeistern Kinder im Schwarzwald

per Mail teilen

Nach dem deutschen Basketball-WM-Sieg gehen die Profis der Black Forest Panthers aus Villingen-Schwenningen in die Grundschulen im Schwarzwald - und begeistern die Kinder.

Die Basketball-Weltmeisterschaft ist nun schon ein paar Tage her, die Euphorie nach dem deutschen WM-Sieg ist allerdings immer noch zu spüren - auch im Schwarzwald. Die Black Forest Panthers aus Villingen-Schwenningen wollen die Erfolgswelle nutzen. Die Zweitliga-Profis gehen in die Schulen der Region und trainieren dort die Kinder.

Profi-Basketballer besuchen Grundschulen, um Nachwuchs zu fördern

Das Ziel: Nachwuchs gewinnen und die Kleinen für den Basketballsport begeistern. In der Haslachschule im Stadtbezirk Villingen stehen die Chancen dafür schon ziemlich gut: "In den vergangenen Jahren waren es in der Basketball-AG gerade mal vier Kinder, heute kommen 16", weiß Gabriele Cernoch-Reich, die Vorsitzende der Panthers.

Und tatsächlich: Mit großen Augen, den Kopf nach oben gerichtet, schauen die acht- bis zehnjährigen Grundschüler hoch zu den Hünen der Black Forest Panthers. Die Kinder in der Sporthalle der Haslachschule sind fasziniert.

Ich finde es voll cool, dass er 2,18 Meter groß ist!

Die Grundschüler strahlen über beide Backen. "Das ist für mich ein neues Erlebnis", sagt der 9-jährige Tian. Basketball ist bei den Kindern jetzt mächtig angesagt.

Der Hype nach dem deutschen WM-Sieg ist für die Black Forest Panthers auch eine große Chance. Der Sport will raus aus dem Schatten des Fußballs. "Wir merken schon, dass viele Anfragen in letzter Zeit kommen. Viele Basketball-AGs fragen, ob Leute beim Training zuschauen dürfen und so weiter", sagt 2,18-Meter-Spieler und Geschäftsführer Daniel Mayr.

Der einzige hauptamtliche Jugendtrainer der Panthers, Mario Smith, leitet das Basketball-Training. Der Jugendkoordinator hat selbst drei Kinder. "Den Kontakt früh zu bekommen, ist sehr wichtig. Je jünger sie anfangen, umso besser", sagt er. Im Vordergrund stehe der Spaß. So bekämen sie schnell das nötige Spielverständnis und die "Skills".

Mehrere Schulen kooperieren mit Black Forest Panthers

Sieben Schulen im Schwarzwald haben bereits eine Kooperation mit den Panthers. Viele weitere sollen folgen, kündigt die Mannschaft aus Villingen-Schwenningen an. Spieler Thomas Gaus freut sich, mit den Kindern zu toben. Er war selbst früher mit acht Jahren in einer solchen Basketball-AG und findet es "schön zurückzuschauen und zu sehen, welche Freude die Kinder empfinden".

Basketball-Training: Die Kinder in der Villinger Haschlachschule sind begeistert. SWR David Zastrow

Der Ehrgeiz ist bei den Kleinen schon vorhanden. "Ich habe oft auf den Korb geworfen, aber ganz knapp ist er wieder rausgefallen. Das ist ärgerlich“, sagt der neunjährige Ben. Der achtjährige Elias pflichtet ihm bei: "Die anderen auszutricksen, das finde ich halt schwer."

Die Kinder sind sich einig: Die Tricks direkt von den Profis lernen - besser geht’s nicht. Sie flitzen über den Hallenboden, überall Basketbälle. Für den Basketball-Nachwuchs ist das ein Nachmittag der Extraklasse.

Black Forest Panthers haben neues Trainingszentrum in Königsfeld

Die Basketball-Profis, die ihre Spiele in VS-Schwenningen austragen, trainieren in dieser Saison in ihrem neuen Trainingszentrum im benachbarten Königsfeld (Schwarzwald-Baar-Kreis). Der Inhaber des dortigen "SoccerCenter", Robert Vorih, hatte ein Basketball-Feld von Bayern München erworben, neue Körbe und Wurfanlagen besorgt und somit eine neue Heimat mit Profi-Bedingungen für die Black Forest Panthers erschaffen.

Die Black Forest Panthers beim Training in Königsfeld SWR David Zastrow

"Es ist eine tolle Bereicherung für das sportliche Angebot", meint der Bürgermeister der Gemeinde, Fritz Link (CDU). Auch in den drei kommunalen Schulen in Königsfeld soll es in Zukunft Basketball-Training mit den Profis geben, kündigt er an. "Es begeistert die Kinder, wenn die großen Spieler hier durch den Ort laufen, ein richtiger Hype." Insgesamt gebe es "einen wahnsinnigen Auftrieb durch die WM", schildert er weiter.

"Es kommen immer mehr Anfragen von Menschen aus der Region, die das Basketballfeld für eine Stunde mieten wollen", sagt auch SoccerCenter-Inhaber, Robert Vorih.

Neuer Fokus nach Insolvenz und Abstieg bei Black Forest Panthers

In der vergangenen Saison hieß das Team noch "wiha Panthers", doch nach dem sportlichen Abstieg in die Pro-B-Liga und der Insolvenz haben sie nun den Namen "Black Forest Panthers" angenommen und ein neues Logo kreiert. Die GmbH muss sich nun komplett neu aufstellen.

Zweikampfübungen im Training der Black Forest Panthers SWR David Zastrow

In der Pro B (untergeordnete 2. Basketball-Bundesliga) startet die Mannschaft am 1. Oktober mit einem Auswärtsspiel bei TSV Oberhaching Tropics. Zwei Tage später sind in der Schwenninger Deutenberghalle die Dragons Rhöndorf zu Gast.