BASF saniert ihren Teil der Altlasten-Deponie "Kesslergrube"

Die BASF in Grenzach-Wyhlen will voraussichtlich im Sommer nächsten Jahres mit der Sanierung der Altlastendeponie „Kesslergrube“ beginnen. Während der Pharmakonzern Roche seinen Deponieanteil ausgehoben hat, will die BASF die Schadstoffe im Boden belassen und einbetonieren. Der Standortleiter der BASF in Grenzach George Basrawi sagt: "Wir haben ja immer gesagt, dass die Einkapselung die geeignetste Variante ist, die Sanierungsziele mit Schutz für Mensch und Umwelt zu erreichen. Das ist in der Vergangenheit durch verschiedenste Stellen immer wieder auch bestätigt worden, jetzt auch zuletzt juristisch. Von daher sehen wir hier auch keine weiteren Hinderungsgründe. Das ist eine Variante, die vielfach erprobt ist in Deutschland, die dem Stand der aktuellen Technik entspricht und von den Behörden befürwortet wird."