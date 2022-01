Großinvestition von BASF im Elsass

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat heute im elsässischen Chalampé ein Investitionsprojekt über 300 Millionen Euro vorgestellt. Bis 2023 will die BASF dort eine Kunststoffproduktionsanlage für die Automobil- und Bekleidungsindustrie errichten. Es sollen 60 neue Arbeitsplätze entstehen. Diese neue Anlage wird zu 100 % im Besitz von BASF sein, aber von der örtlichen Alsachimie betrieben werden. Ein weiteres elsässisches Projekt steht bereits in den Startlöchern: In Molsheim will der deutsche Pharmakonzern Merck ebenfalls investieren.