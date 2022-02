Jüngste Parlamentspräsidentin der Geschichte eröffnet Sitzung

Die jüngste Parlamentspräsidentin in der Geschichte des Stadtkantons Basel leitet am Mittwoch erstmals eine Sitzung des Kantonsparlament: die 27-jährige Jo Vergeat von den jungen Grünen. Seit Jahren engagiert sich die Schweizerin für eine bessere Klimapolitik. Ihre Amtszeit an der Spitze des sogenannten "Großen Rats" dauert ein Jahr.

Jo Vergeat ist Basels stadtbekannte Stimme der sogenannten "Klimageneration". Im Basler Parlament, dem sie für die jungen Grünen seit 2019 angehört, hat sie die Klimakommission geleitet und sich dabei Respekt verdient - von links bis rechts im politischen Spektrum. Mit ihrer Kommunikation in den sozialen Medien, die die junge Frau einst im Kampf gegen die Schließung von Basler Clubs für E-Musik bekannt machten, eckt Jo Vergeat aber auch an. Denn sie spricht öffentlich über Menstruationsschmerzen oder darüber, dass sie abgetrieben hat. Wenn sie gerade die Periode und keine Tampons zur Hand hat, dann ist auch das schon mal auf Instagram zu lesen.