"125 Jahre Zionistenkongress" in Basel

Vor der Jubiläumsfeier "125 Jahre Zionistenkongress" am kommenden Sonntag in Basel soll unter anderem über das Verhältnis von Staat, Religion und Politik in Israel diskutiert werden.

Der Kanton Basel-Stadt lädt vor der Feier "125 Jahre Zionistenkongress" zu einer öffentlichen Diskussionsreihe zu eben diesem Thema ein. Bevor die jüdischen Jubiläumsfeiern am kommenden Sonntag im Stadtcasino beginnen, soll über die Vision und heutige Relevanz des Zionismus diskutiert werden. Und auch über das Verhältnis von Staat, Religion und Politik in Israel. In einer Diskussion treffen eine Feministin, ein Geflüchteter aus Gaza und ein schwuler, religiös lebender Jude aufeinander. Zur Jubiläumsfeier werden rund eintausend Juden aus aller Welt und Israels Staatspräsident in Basel erwartet. Die Feier gedenkt dem ersten Zionistenkongress im Jahr 1897. Erster Zionistenkongress in Basel Ein undatiertes Bild von Theodor Herzl. Er war der Anführer der Zionistenbewegung in Basel. dpa Bildfunk picture-alliance / dpa Basel versteht sich als Geburtsstätte des Staates Israel. Denn die Zionistenbewegung, die an der Wende zum 20. Jahrhundert einen jüdischen Staat auf dem Gebiet Palästinas forderte, traf sich hier zu ihrem ersten Kongress. Ihr Anführer, Theodor Herzl, schrieb damals in sein Tagebuch: "In Basel habe ich den Judenstaat gegründet."

