Urteil in umstrittenem Vergewaltigungsfall in Basel gekippt

Das Schweizer Bundesgericht hat ein umstrittenes Urteil in einem Basler Vergewaltigungsfall gekippt. Die Gründe für das damals gesenkte Strafmaß sollen neu bewertet werden.

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am Samstag hat das Schweizer Bundesgericht ein Zeichen gesetzt: In einem umstrittenen Urteil des Basler Berufungsgerichts bei einem Vergewaltigungsfall war die Strafe für den verurteilten Täter ursprünglich gesenkt worden. Die Begründung damals: Die Tat habe nur elf Minuten gedauert und das Opfer habe falsche Signale ausgesendet.

Vergewaltigung in Basel

In Basel war im konkreten Fall eine Frau in einem Hauseingang elf Minuten lang vergewaltigt worden. Der Fall ereignete sich vor zwei Jahren. Demonstrierende in Basel und anderen Schweizer Städten protestierten damals gegen die Strafmilderung für den Täter. Die Dauer der Vergewaltigung dürfe keine Rolle spielen.

Bundesgericht bestätigt: Dauer der Vergewaltigung hat Einfluss auf das Urteil

Das ursprüngliche Urteil hat das Schweizer Bundesgericht nun gekippt. Laut Schweizer Bundesgericht sei es irrelevant, dass das Opfer vorher mit einem anderen Mann intim wurde. Jedoch darf die Dauer der Vergewaltigung weiterhin einen Einfluss auf die Schwere der Strafe haben. Der Fall geht nun zurück an das Basler Berufungsgericht, das ein höheres Strafmaß festlegen muss.

