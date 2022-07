Basel Tattoo: Jubiläums-Ausgabe nach Corona-Pause

Noch wird in der Arena gearbeitet, aber die Organisatoren fiebern nach zwei Jahren Corona-Zwangspause der Premiere am Freitag entgegen.

Noch werden Kabel verlegt, Bodenplatten ausgeglichen und im Innern der Arena des Basel Tattoo, auf dem Gelände der Kaserne, wird schon eifrig für die Premiere am Freitagabend geprobt.

Hier werden die Besucher am Freitagabend in die Arena strömen. Noch sind Handwerker auf dem Gelände und bereiten alles für die Premiere vor SWR Laura Könsler

Aufregung bei Machern des Basel Tattoo nimmt zu

Nach einer coronabedingten Pause findet das zweitgrößte Musikmilitärfestival weltweit zum 15. Mal statt. Die Jubiläumsshow des Basel Tattoo steht unter dem Motto "Swissness, Royals und Dudelsack". Es werde ein bunter Strauß an Unterhaltung geboten, versichert Produzent Erik Julliard.

Die Musiker der Swiss Army warten auf ihren Einsatz im Schatten SWR Laura Könsler

Basel Tattoo aus bei Mitwirkenden beliebt

Unter anderem tritt das Top Secret Drum Corps Basel auf. Die Formation war erst kürzlich bei Queen Elizabeth in England und spielte dort anlässlich ihres Thronjubiläums. Das Top Secret Drum Corps ist - auch wenn der Name etwas anderes vorgaukelt - schon lange kein Geheimtipp mehr. Die Gruppe ist bekannt durch ihre Präzision und ihre immer wieder überraschenden Choreographien. Außerdem wird die Swiss Army Band erwartet. Laut Produzent Julliard die "Nationalmannschaft der Schweizer Blasmusik" und außerdem treten erstmals 21 Kühe in der Arena des Basel Tattoo auf.

Dudelsackspieler der Band Red Hot Chili Pipers. Bandleader Willie Armstrong (li) freut sich, bereits das dritte Mal beim Basel Tattoo dabei sein zu dürfen SWR Laura Könsler

Ganz klar: Dudelsackspieler dürfen am Tattoo nicht fehlen

Royal wird es wegen zweier königlicher Formationen aus England und Norwegen. Zu Gast ist die "Band of Her Majety`s Welsh Guards der englischen Queen und aus Norwegen reist die 50-köpfige Blasmusikformation "His Majesty The King`s Guard Band and Drill Team" an. Und klar, dürfen die vielen Dudelsackspieler nicht fehlen. Alle zusammen werden beim großen Finale, dem "Massed Pipes and Drums" zusammen die Arena erobern.

Große Tattoo-Parade am Samstag

Am Samstag wird es wieder eine Basel Tattoo Parade durch die Innenstadt geben. Neben den Formationen, die am Basel tattoo zu sehen sind, werden sich weitere Bands und Gruppen daran beteiligen. Der Veranstalter rechnet mit 2.500 Mitwirkenden und mit bis zu 150.000 Zuschauern entlang der Strecke. Sie führt vom Barfüßerplatz über den Marktplatz, über die alte Rheinbrücke bis zum Messeplatz. Start der Parade ist um 14 Uhr.

Das Basel Tattoo findet vom 15. - 23. Juli statt, Tickets gibt es ab 39 Schweizer Franken.