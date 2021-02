per Mail teilen

E-Fahrzeuge liegen im Trend, auch bei Städten und Kommunen in der Schweiz. In Basel zum Beispiel setzt das Tiefbauamt bei der Müllabfuhr künftig voll auf Elektroantrieb.

Laut und schmutzig - so kennen wir die Müllabfuhr bislang, da die Müllwagen mit Diesel angetrieben werden. Jetzt biegt die Zukunft um die Ecke. Das Zeitalter vom fast lautlosen, mit Strom betriebenen Müllauto hat in Basel erfolgreich begonnen.

Bis zum Frühjahr soll die Müllflotte auf 12 Elektrofahrzeuge erweitert werden. Experten halten den Elektroantrieb für die bessere Lösung. Peter de Haan, Mobilitätsexperte in Basel: "Die fahren ja nie mit hoher Geschwindigkeit, aber sie machen vor jedem Haus auf der Tour Stop and Go. Reiner Teillastbetrieb ist für jeden Dieselmotor absoluter Horror und sehr ineffizient. Auch das Anheben der Container geht mit Elektromotoren viel besser."

Bislang sind es 50, in vier Jahren sollen alle 200 Fahrzeuge des Tiefbauamtes Basel elektrisch fahren. Mit Mehrkosten rechnet man aber nicht, sagt Carmen Jeker vom Tiefbauamt Basel: "Wir rechnen mit einer längeren Lebensdauer für die Fahrzeuge, weil sie eben weniger Verschleißteile als konventionelle haben."

Anders als in der Stadt gibt es im Nachbarkanton Basel-Landschaft größere Distanzen. Auch die Topographie ist für Elektro-Müllautos dort suboptimal.