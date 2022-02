Basel: Primaten-Initiative fordert Grundrechte für Affen

per Mail teilen

Am 13. Februar stimmen die Basler Bürgerinnen und Bürger über Grundrechte für Affen ab. Es wäre weltweit die erste Abstimmung dieser Art.

Die kantonale Volksinitiative „Grundrechte für Primaten“ wurde 2017 von der Tierschutzorganisation “Scientence Politics“ lanciert. Sie verlangt, dass „nicht menschliche Primaten ein Recht auf Leben und auf körperliche und geistige Unversehrtheit“ erhalten sollen. Dieser Artikel soll in der Verfassung von Basel-Stadt festgeschrieben werden. Davon betroffen wären rund 500 Affenarten, also nicht nur Schimpansen, Gorillas und Orang Utans, sondern auch kleinere Affenarten wie Lemuren, Meerkatzen und Mausmakis.

"Affen sind sind soziale Wesen und uns sehr ähnlich"

Die Initianten argumentieren, dass Primaten unsere nächsten Verwandten seien. Sie seien intelligente, soziale und fühlende Wesen und uns Menschen sehr ähnlich. Das Tierschutzrecht biete den Primaten keinen ausreichenden Schutz. Denn es regele auch, wie wir Tiere verwenden, verletzen und töten dürfen. Deshalb müssten ihnen eingeschränkte Grundrechte gewährt werden.

Grundrechte für Affen könnten Tierversuche verhindern

Die Primaten-Initiative richtet sich in erster Linie gegen qualvolle Tierversuche an Affen. Solche Versuche gibt es aber in der Basler Pharmaindustrie schon seit Jahren nicht mehr. Künftig wären sie allerdings verboten. Die Gegner fürchten daher um den Forschungsstandort Basel.

"Ein Erlösen kranker Tiere wäre nicht mehr möglich"

Die Gegner der Primaten-Initiative halten das derzeitige Schweizer Tierschutzgesetz für ausreichend. Es sei eines der strengsten der Welt und regele schon heute, dass Tiere nicht unnötig leiden dürften. Zudem könnten kranke oder verletzte Tiere nicht mehr von ihren Leiden erlöst werden, weil dies dem geforderten „Recht auf Leben“ widersprechen würde.

"Jedes Tier ist ein komplexes Wesen, egal ob das ein Affe, eine Antilope oder ein Regenwurm ist"

Zudem halten die Gegner die Volksinitiative für ethisch fragwürdig. Für Adrian Baumeyer, Affenkurator am Basler Zoo, sind alle Tiere komplexe Wesen. Selbst ein Regenwurm sei ein fühlendes und leidendes Wesen. Dass die Initiative Primaten hier privilegieren wolle, sei willkürlich.

Ausgang der Primaten-Initiative hätte vorerst keine Auswirkungen

Die Initiative betrifft ausschließlich Primaten, die im staatlichen Besitz des Kantons Basel-Stadt sind. Dies haben Schweizer Gerichte ausdrücklich so festgelegt, nachdem jahrelang darüber gestritten wurde, ob die Primaten-Initiative überhaupt zulässig ist. Der Basler Zoo, der eine private Einrichtung ist und die Basler Pharmafirmen und Forschungsinstitutionen, die ohnehin keine Affen mehr zu Versuchszwecken halten, wären also von einer möglichen Annahme des Volksbegehrens nicht betroffen.

Hier der Mitschnitt SWR Aktuell BW - Dreiland Aktuell ab 5:24