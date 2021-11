Trämli für Tennisstar: Roger Federer-Express fährt auch nach Weil

per Mail teilen

Basel würdigt seit kurzem seinen wohl berühmtesten Sportler mit einer Tram. Sie fährt auch ins benachbarte Frankreich und nach Weil am Rhein.

Im Stadtbild von Basel erregt diese Straßenbahn seit kurzem besondere Aufmerksamkeit: Es ist der Roger Federer-Express, mit dem die Stadt Basel ihrem Tennisstar ein rollendes Zeichen setzt. Zunächst fährt die mit Motiven aus der Karriere Roger Federers gestaltete Tram zwei Jahre lang quer durch die Heimatstadt des Tenniskönigs.

"Immer trägt er das Label Schweiz und Basel in die Welt hinaus. Es gibt keinen besseren Botschafter", schwärmt Beat Jans, Regierungspräsident Basel Stadt. Zur Jungfernfahrt ist Roger Federer extra angereist und mit seinen Eltern durch Basel gefahren. An der Gestaltung der Tram war er maßgeblich beteiligt.

"Es ist ein langwieriger Prozess gewesen, auch wegen Corona und manchmal war ich mental zu sehr auf Turniere fixiert. Generell ist es mir schwer gefallen, mich selbst auf einer Tram zu präsentieren."

Im westfälischen Halle in Deutschland ist schon längst eine Straße nach ihm benannt. In seiner Heimatstadt hat Federer es jetzt immerhin auf die Straßenbahn geschafft, die auch nach Frankreich und Deutschland fährt. Weitere Ehrungen für den Tennisstar in Basel scheinen jetzt aber nicht mehr ausgeschlossen.