Im Freiburger Stadtteil Stühlinger haben in der Silvesternacht 80 Personen eine Barrikade errichtet und Einsatzkräfte der Polizei mit Böllern beschossen. Eine Polizistin wurde verletzt.

Die Silvesternacht in Freiburg verlief verhältnismäßig ruhig, bis auf einen größeren Zwischenfall: Kurz nach Mitternacht hatte sich im Freiburger Stadtteil Stühlinger eine Straßenblockade gebildet. Laut Polizei stand unter anderem ein PKW-Anhänger quer auf der Ferdinand-Weiß-Straße. Hier hatte sich eine Gruppe von 80 Personen gebildet, die die Einsatzkräfte beim Eintreffen mit Feuerwerkskörpern angriff. Dabei ist eine Polizistin verletzt worden, wie Matthias Albicker vom Freiburger Polizeipräsidium bestätigte. Die Polizistin leide unter einem Knalltrauma, das einen dauerhaften Tinitus zur Folge haben kann.

Mathias Albicker vom Polizeipräsidium Freiburg über den Großeinsatz in Freiburg:

Aus dieser Gruppe heraus wurden die Einsatzkräfte gezielt mit Feuerwerkskörpern beschossen.

Im Freiburger Stadtteil Stühlinger wurde auch vor der Straßenbarrikade schon heftig gezündelt. SWR

Ermittlungen wegen Landfriedensbruch

Warum die Straßenbarrikade errichtet wurde, sei noch unklar. In der Gegend sei schon vor Mitternacht viel gezündelt worden. Als weitere Einsatzkräfte dazu geholt wurden, konnte die Polizei laut den Angaben die Menschenmenge zurückdrängen und die Lage beruhigen. Dabei wurden die Personalien mehrerer Beteiligter festgestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Landfriedensbruch.

In der Ferdinand-Weiss-Straße im Freiburger Stadtteil Stühlinger hat es in der Silvesternacht eine Straßenbarrikade gegeben. SWR

Weniger Verletzungen und Alkoholvergiftungen als erwartet

Sonst verlief die Silvesternacht verhältnismäßig ruhig. Die Uniklinik Freiburg berichtet, dass es weniger Alkoholvergiftungen und Verletzungen durch Feuerwerkskörper gab, als erwartet. Durch die Behandlung mehrerer schwerst kranker Patienten sei es über die Feiertage aber sowieso immer eine arbeitsintensive Zeit, wie Anneke Baryla von der Uniklinik Freiburg sagt.

Insgesamt ist es eine arbeitsreiche Nacht. Das erwartete vermehrte Patientenaufkommen blieb jedoch erfreulicherweise aus.

Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Kreisverband Freiburg meldete, dass die Silvestereinsätze nicht wilder waren, als sonstige Wochenenden. Es hätte außerdem keine Angriffe auf Einsatzkräfte des DRK gegeben. Daniel Schmitz, ärztlicher Verantwortlicher für den Rettungsdienst Freiburg zeigte sich deshalb erleichtert über den Verlauf der Nacht.

Wir haben keine dramatischen Einsätze im Zusammenhang mit Feuerwerk fahren müssen.

Silvesterfeuerwerk über Freiburg. SWR

Vereinzelte Brände bei Lörrach und Offenburg

Die Silvesternacht in Offenburg war nicht ganz so ruhig: Die Polizei hatte insgesamt über 300 Einsätze. Laut Polizei hatte es über 60 Brände gegeben, darunter auch größere Brände durch Feuerwerkskörper in Rastatt, Kehl, in Hausach, Zell am Harmersbach und in Bühl: Dort brannten nicht nur Mülltonnen, sondern auch ein größeres Ökonomiegebäude. Bis zum frühen Morgen waren über 100 Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Sachschaden wird laut Polizei derzeit auf 1,5 Millionen Euro geschätzt. Verletzt wurde bei den Bränden niemand.

Auch in Hausen im Wiesental (Landkreis Lörrach) war ein Einfamilienhaus nach Mitternacht in Brand geraten. Das Haus ist nun unbewohnbar, der Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Ein Übergreifen auf die Nachbarhäuser konnte verhindert werden, vier weitere benachbarte Häuser mussten jedoch aus Sicherheitsgründen evakuiert werden. Laut Polizei sei die Brandursache noch unbekannt.

Ein Drittel weniger brennende Autos in Straßburg

Im Elsass scheint es verhältnismäßig ruhig geblieben zu sein. Nach Ausschreitungen im vergangenen Jahr meldete die Stadt Straßburg einen "Rückgang der verbrannten Fahrzeuge um ein Drittel" im Vergleich zu 2022. Die Präfektur hatte vorab umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen: Insgesamt waren in der Silvesternacht mehr als 2700 Polizisten, Soldaten und Feuerwehrleute im Département im Einsatz, wie die französische Nachrichtenagentur DNA mitteilte.

Gewalt gegen Einsatzkräften steigt weiterhin

Auch wenn es insgesamt überwiegend ruhig geblieben ist, steige die Zahl der Angriffe auf Einsatzkräfte in der Region. Sie bleiben in Südbaden auf hohem Niveau: 544 Mal wurden Beamte im Jahr 2022 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg angegriffen. Dabei wurden 225 Polizisten verletzt, wie Polizeisprecherin Laura Riske aus Freiburg dem SWR mitteilte.

Am häufigsten wurden Polizisten demnach im Stadtkreis Freiburg angegriffen. Hier wurden 238 Taten gezählt. Dahinter folgt der Landkreis Lörrach mit 130 Taten. In den Kreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Waldshut wurden deutlich weniger Beamte attackiert. Die Zahlen für das aktuelle Jahr sind noch nicht veröffentlicht, die Polizei rechnet aber auch 2023 mit einer erneuten Zunahme.