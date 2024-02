An der Wand hängen Davidstern, Halbmond und Kreuz: In seinen Läden arbeiten Menschen aus sechs Nationen. Integration durch Fleiß - das will Muhammet Hanefi anderen vorleben.

In einem Friseursalon kommen unterschiedliche Menschen zusammen. Gemeinsam haben sie zumindest eines: das Bedürfnis nach einem neuen Haarschnitt. Also, so sieht das der Barbier Muhammet Hanefi, genannt Memo, ist ein Friseursalon ein guter Ort, um Gedanken auszutauschen und zu zeigen, dass hier in Deutschland Menschen aller Kulturen und Religionen friedlich zusammenleben können. Das ist für ihn so etwas wie seine Lebensphilosophie geworden. Memo will mit seinen drei Salons in Freiburg anderen ein Beispiel sein - auch in einer Zeit, in der Hunderttausende in Deutschland die Notwendigkeit verspüren, für Demokratie auf die Straße zu gehen. Eine Zeit, in der gerade Menschen mit Migrationsgeschichte daran zweifeln, ob sie in diesem Land auch weiterhin zuhause sein können - und wollen.

Barbier kämpft für Integration - auch gegen Widerstände

Drei Friseurläden betreibt Muhammet Hanefi in Freiburg. Einen Salon hat der gläubige Muslim mit Bildern des christlichen Abendmahls, mit islamischen Motiven und auch mit dem jüdischen Davidstern geschmückt. "In Deutschland haben wir viele verschiedene Nationalitäten, von überall, Deutschland ist halt Multikulti", sagt er. "Wir beten alle zu dem gleichen Gott." Doch seine Inneneinrichtung kam zunächst nicht bei jedem gut an.

Halbmond und Davidstern: Inhaber Memo will die unterschiedlichen Religionen zusammenbringen. SWR

Am Anfang, erzählt Memo, musste er besonders seinen muslimischen Freunden viel erklären. Die "Radikalen" hätten nicht verstanden, was er hier macht, spuckten gegen die Fensterscheiben. Ein halbes Jahr sei das so gegangen. Erst als er ein Video bei Facebook hochlud und seine Idee erklärte, habe es aufgehört. "Aber mittlerweile haben es die Menschen verstanden", sagt er.

Arbeit als Schlüssel für Erfolg

Wer bei Memo arbeiten will, muss sein Können praktisch beweisen. Zeugnisse sind nicht so wichtig, Deutschkenntnisse auch nicht. Wer nicht ins Team passe, dürfe auch schnell wieder gehen. Der Barbier betreibt mittlerweile drei Läden in allen Preisklassen. Bei ihm arbeiten Menschen aus Indien, aus dem Irak, aus Aserbaidschan, Italien, Deutschland und Brasilien.

Memo appelliert an die Menschen, besonders an die, die neu nach Deutschland kommen, sich so schnell wie möglich eine Arbeit zu suchen. Dann würde die Integration viel besser gelingen, glaubt er. "Wer hier ein schönes Leben haben möchte, muss auch arbeiten." Seit 15 Jahren arbeitet Memo in Deutschland, nur kurz habe er keine Arbeit gehabt. Wer eine Arbeit suche, der finde auch eine, sagt er. Für seine Geschäfte ist er immer wieder auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, steht selbst 12 Stunden täglich im Salon. Immer dabei ist seine Perserkatze. Tagsüber schläft sie meistens. Erst am Abend wird sie wach. Dann, wenn Memo alle Köpfe fertig und etwas zum Zusammenleben in Deutschland beigetragen hat.