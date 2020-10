Ab 23 Uhr Schotten dicht bei den Bars, Restaurants und Kneipen im Land - so will es die Landesverordnung. Widerstand kommt jetzt aus Freiburg und Müllheim. Zwei Bar-Betreiber haben per Eilantrag gegen die Sperrzeiten-Regelung geklagt. Ob sie damit durchkommen, entscheidet sich voraussichtlich am Dienstag.