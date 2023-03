Die Basler Ausstellung mit Werken von Streetart-Künstler Banksy ist komplett. Drei Wandstücke, auf die er Kunstwerke gesprayt hat, sind aus Großbritannien in Basel eingetroffen.

Die Backsteinwände mit den Schablonen-Graffiti sind erstmals außerhalb Großbritanniens zu sehen. Die millionenteure Werke des britischen Künstlers Banksy, drei Wände vom Straßenrand aus Großbritannien nun im Eigentum eines Galeristen, wurden mit einem Kran von einem Schwertransporter abgeladen und mit Manneskraft in die Basler Messehalle 5 gerollt. Zollprobleme gibt Davide Milesi, der Sprecher des Veranstalters, als Hauptgrund für die Verspätung an:

Es ist das erste Mal, dass diese drei Wände nach Kontinentaleuropa gebracht worden sind.

Das schwerste Kunstwerk – ein Graffito auf einer Eckwand – wiegt fast acht Tonnen, heißt Season´s Greetings und ist weltbekannt. Das sorgt für viel Aufregung beim Ausstellungspersonal in italienischer Sprache, denn bei der Ausstellung arbeitet die Tessiner Firma "GC Events" mit dem Kulturveranstalter "MetaMorfosi" aus Rom zusammen. „Season´s Greetings“, zu deutsch „Frohe Festtage“, ist ein schwarzweißes Graffito. Es zeigt ein Kind in Winterkleidung mit ausgebreiteten Armen und herausgestreckter Zunge. Die Flocken, die vom Himmel auf das Kind herabfallen, sind kein Schnee, sondern Asche aus einem brennenden Container. Projektmanager Guido Iodice beschreibt Banksy, der aus einer Identität ein Geheimnis macht, als eine Mischung aus Street-Art, Pop-Art-Künstler und Gesellschaftskritiker:

Ich denke, Banksy ist der wichtigste Künstler in diesem Themenbereich.

Nicht ganz so eindeutig ist die Interpretation eines der anderen Kunstwerke, das Banksy auch auf eine Backsteinwand gesprayt hat. Es heißt „Heart Boy“ und zeigt einen Jungen, der mit einem Pinsel ein rotes Herz an die Wand gemalt hat. Laut Guido Iodice wird das Werk sowohl als Solidaritätszeichen für die LGBT-Bewegung gedeutet als auch als Selbstporträt, in dem sich Banksy als Kind verewigt.

Banksys Werk "Heart Boy", das in der Basler Messehalle ausgestellt ist, gehört der britischen Galerie Brandler. SWR Matthias Zeller

Kinder finden sich oft in den Werken des britischen Streetart-Künstlers, auch in Basel. Dort hängt auch ein passendes Zitat von Banksy: „Viele Eltern würden alles für ihre Kinder tun, ausser sie sich selbst sein zu lassen.“

Banksy in der Ukraine

Neben den drei großen Wänden, Originalen und Nachbildungen, finden sich auch Fotos von Kunstwerken, die Banksy in der Ukraine auf Hauswände gesprayt hat. In einem Werk hat er einen russischen Raketenwerfer unter einen an die Wand gemalten Penis gesprayt, so dass der wie eine Rakete aussieht. Die Ausstellung, die montags geschlossen ist, läuft noch bis zum 2. Juni 2023. Der Eintritt kostet 22 Schweizer Franken.