Michael Ballweg klagt gegen Polizeimaßnahmen in Freiburg

per Mail teilen

Der Gründer der "Querdenken"-Bewegung, Michael Ballweg, klagt vor dem Verwaltungsgericht Freiburg gegen polizeiliche Maßnahmen während der Corona-Proteste im Dezember 2020.

Unter dem Motto "Gegen Faschismus und staatliche Willkür" hatte Ballweg am 19. Dezember 2020 eine Versammlung in Freiburg angemeldet. Die Stadt Freiburg hatte diese sowie jegliche Ersatzversammlung aufgrund der angespannten Corona-Situation verboten. Als Ballweg mit rund 80 Demonstrierenden vom Kanonenplatz auf dem Schlossberg hinunter in die Innenstadt zog, wurde die Gruppe von zahlreichen Polizeibeamten aufgehalten.

Ballweg: Platzverweise und Aufnahme der Personalien rechtswidrig

Ballweg hält die Umschließung der Gruppe, die Feststellung seiner Identität sowie einen anschließenden Platzverweis für rechtswidrig. Die Polizei argumentiert dagegen, dass sie aufgrund mehrerer Verstöße gegen die Corona-Verordnung des Landes die Identität der Demonstrierenden feststellen musste. Ballweg ließ sich am Montag vor dem Verwaltungsgericht durch seinen Anwalt vertreten. Das Urteil wird in wenigen Wochen erwartet.

Die Versammlung in Freiburg hatte Ballweg als Reaktion auf zwei zuvor untersagte Veranstaltungen in Weil am Rhein geplant. Dort wurde sein Antrag aufgrund der hohen Infektionszahlen vor Ort jedoch abgelehnt.

Der Streitwert liegt bei 15.000 Euro

Nachdem in den sozialen Medien für die Versammlung auf dem Platz der alten Synagoge in Freiburg geworben und Ballweg als Redner angekündigt wurde, ordnete die Stadt Freiburg auch für diese Veranstaltung ein Verbot an und nannte als Begründung die angespannte Corona-Situation. Die Auflösung der Versammlung hätte nach Ansicht des Klägers aber durch das Bundesverfassungsgericht erklärt werden müssen und nicht durch Lautsprecheransagen der Polizei. Der Streitwert liegt bei 15.000 Euro.