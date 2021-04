Am Theater Basel wird wieder gespielt und Ballett-Direktor Richard Wherlock feiert sein 20-jähriges Dienst-Jubiläum: Mit sieben Choreografien auf allen drei Bühnen - an einem Tag.

Charme und Humor zeichnen den gebürtigen Briten mit Schweizer Pass aus. Der Tanz öffnet ihm Tür und Tor: Er und sein Team genießen international hohes Ansehen und die Kompanie ist trotz Spar-Runden gewachsen. Für ihn als Direktor des Ballett Basel das Ergebnis einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe, sagt Richard Wherlock: "Ich habe das Glück, dass ich mit Menschen arbeite und nicht mit Maschinen. Es war für mich ganz, ganz wichtig eine Company aufzubauen, bei der Sexualität, Hautfarbe, Sprache, Religion und so weiter egal sind. Eine Company, die wirklich ein Ensemble ist. Ein Reservoir von Talenten, nicht mit Hierarchie und sowas. Es macht so viel Spaß, wenn man sieht, dass auch die Leute Spaß haben an ihrer Arbeit."

Monatelang standen die Bühnen wegen Corona leer. Jetzt endlich konnten in Basel wieder Premieren stattfinden. Besonders am Herzen liegt Wherlock seit 20 Jahren auch die Nachwuchs-Förderung. Studierende reisen aus der ganzen Welt an. Ein paar schaffen den Sprung ins Wherlocks Ensemble. Andere in noch weit größere Kompanien.

Richard Wherlock hat seine Visionen in Basel Schritt für Schritt umgesetzt: "Ich bin im Jahrgang nicht der Jüngste, aber leider habe ich diese Krankheit und die Krankheit heißt: Peter Pan Syndrom. Ich denke, ich bin immer noch 15, 18, 25. Das ist vielleicht die keep me going Situation."

Das heißt auch nach 20 Dienstjahren als Ballett-Direktor am Theater Basel: Weitermachen! Stillstand hätte bei Richard Wherlock auch sehr überrascht.