Kultur nimmt Fahrt auf

In Villingen-Schwenningen sollen Konzerte, Kabarett und Theateraufführungen schon bald wieder viele Besucher anlocken. Ab Mitte Juni ist ein breites kulturelles Angebot über den Sommer geplant. Neben dem Kulturamt haben sich daran auch Vereine, Museen und andere Kulturschaffende beteiligt. Unter dem Titel "Sommer in VS“ soll an vielen Orten in der Stadt den Menschen etwas geboten werden. Dabei tritt beispielsweise der Kabarettist Christoph Sonntag auf. Auch Open-Air-Konzerte mit bis zu 1000 Zuschauern sind geplant. Von der Veranstaltungsreihe sollen auch der Einzelhandel und die Gastronomie profitieren. Das Angebot wird gefördert vom Bundesprogramm "Neustart Kultur".