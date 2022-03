Bald nur noch ein Impfzentrum im Ortenaukreis

Ab April wird es im Ortenaukreis nur noch ein Impfzentrum in Lahr geben. Die drei Zentren in Offenburg, Oberkirch und Haslach im Kinzigtal werden Ende März geschlossen. Wie das Ortenauer Landratsamt bei einer Pressekonferenz mitteilte, hat das Sozialministerium in Stuttgart die Finanzierung für das eine Impfzentrum von April bis Ende September zugesagt. Der Standort Lahr sei gut erreichbar und nahe am Bahnhof. Hier könne zudem flexibel reagiert werden. Derzeit werden in der Ortenau pro Tag zwischen 50 und 100 Menschen geimpft. Die Nachfrage sei stark rückläufig. Das Lahrer Impfzentrum wird freitags bis sonntags von 14 bis 19 Uhr geöffnet sein.