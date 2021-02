Sollte Frankreich wieder als Hochrisiko-Gebiet eingestuft werden, dürften Pendler nur noch mit einem negativen Test nach Deutschland kommen. Doch ist das überhaupt machbar?

Lange Staus an der Grenze wegen Kontrollen, diese Woche auf französischer Seite bei Iffezheim. Würde nun auch noch auf deutscher Seite kontrolliert werden, ob alle Pendler einen Negativ-Test dabei haben, würde das quasi zu einer Grenzschließung führen. Außerdem steht die Frage im Raum, wie die elsässischen Pendler alle 48 Stunden an ihren Negativ-Schnelltest kommen?



Doris Reinhardt von der Kassenärztlichen Vereinigung KV Baden-Württemberg und selbst Ärztin in Friesenheim appelliert, pragmatisch vorzugehen. Die Firmen in der Grenzregion sollten sich bei den Ärzten in der näheren Umgebung melden: "Ich glaube, dass wir für die Grenzpendler und die Testungen zweimal pro Woche ein pragmatisches Vorgehen brauchen. Dass wir sie nicht unmittelbar bei Arbeitsbeginn oder beim Grenzübertritt testen, sondern, dass wir in den Betrieben zweimal pro Woche in zeitlich sinnvollem Abstand Tests vereinbaren. Vielleicht sogar im Betrieb in Absprache mit den Praxen."

Auch Apotheken könnten sich daran beteiligen. Wichtig sei, dass es unbürokratisch zu gehe, so Doris Reinhardt. Das heißt, eine schriftliche Bescheinigung vor Ort muss ausreichen, denn "dann könnten diese Tests ohne Praxis-EDV und ohne Versichertenkarte einzulesen, durchgeführt werden. Das erhöht auch die Schlagzahl der möglichen Tests in der Mittagspause." So könnte die Mammutaufgabe bewältigt werden.

Grenzgänger Denis Lustig hat trotzdem seine Bedenken: "Das muss schon sehr gut organisiert sein, damit es einigermaßen reibungslos läuft. Und wir müssten natürlich auch unsere Arbeitszeiten an die ganzen Gegebenheiten adaptieren." In der Dreiland-Region hofft man, dass Frankreich und damit auch das Elsass nicht doch noch zum Hochrisikogebiet erklärt wird. Dauerhafte Grenzkontrollen will in der Region eigentlich niemand dauerhaft haben.