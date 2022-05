Die Firma Fromi GmbH in Kehl (Ortenaukreis) warnt vor dem Verzehr des französischen Camemberts "Moulé à la Louche, Isigny Calvados". Es bestehe der Verdacht auf eine Verunreinigung mit unerwünschten Bakterien, hieß es in dem am Donnerstag auf "Lebensmittelwarnung.de" veröffentlichten Rückruf. Fromi vertreibt den Käse eines französischen Unternehmens nach eigenen Angaben in zehn Bundesländern.