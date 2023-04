Kandertalbahn: Alter Waggon wird zurück auf Gleise gehoben

per Mail teilen

Zuletzt diente er einer Wirtschaft als Gastraum. Jetzt jedoch soll ein historischer Bahnwaggon in Kandern wieder seinen Platz auf den Gleisen finden.

Eine alter Bahnwaggon wird an diesem Dienstag im Kanderner Ortsteil Hammerstein (Landkreis Lörrach) wieder auf die Gleise gehoben. Bislang wurde er von der Gaststätte im Bahnhof als Gastraum genutzt. Demnächst soll er wieder bei der Museumsbahn eingesetzt werden.

"Die Wirtschaft ist nicht mehr, so dann auch bald der Wagen", heißt es in einer Pressemitteilung des Zweckverbands Kandertalbahn. Der Waggon gehörte schon immer der Kandertalbahn. Und auf der Strecke der Kandertalbahn soll er demnächst auch wieder fahren, angehängt an den historischen Nebenbahnzug.

Sanierung des Wagens erfolgt später

Zwei Kräne werden ihn um die Mittagszeit zurück auf die Gleise heben, dazu wird der benachbarte Parkplatz gesperrt. Zunächst soll der Wagen wieder angestrichen und später dann umfassender saniert werden. Den Verantwortlichen im Verein sei es wichtig, den Wagen zu erhalten und damit das Kulturgut Kandertalbahn zu ergänzen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zweckverband Kandertalbahn

Die Kandertalbahn ist nach eigenen Angaben eine von wenigen Bahnen in Deutschland, die als reine Museumsbahn betrieben wird. Die Strecke von Haltingen nach Kandern führt demnach über eine Strecke von 13 Kilometern durch das Kandertal. Der Zweckverband Kandertalbahn kümmert sich um den Betrieb der Strecke, die Bahnanlagen, Brücken und Gebäude.