Historisches Bahnhofsfest in Seebrugg

Einmal erleben, wie und mit welchen Mitteln die Menschen in der Nachkriegszeit am Bahnhof in Seebrugg gearbeitet haben. Das konnten Besucherinnen und Besucher an diesem Wochenende.

Sendung am Mo. , 22.8.2022 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg